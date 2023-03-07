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Анна Ильина

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1792

Дата смерти

20.10.1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.02.1819

Муж: Захар Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.10.1830

Дочь: Параскева Захарова

Отец ребёнка: Захар Карпов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1833

Сын: Василий Захаров

Отец ребёнка: Захар Карпов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евдокия Захарова

Отец ребёнка: Захар Карпов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1839

Дочь: Олимпиада Захарова

Отец ребёнка: Захар Карпов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагия Захарова

Отец ребёнка: Захар Карпов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Захаров

Отец ребёнка: Захар Карпов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
20.10.1844
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
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