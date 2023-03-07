Анна Ильина
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти20.10.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.02.1819
Муж: Захар Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.10.1830
Дочь: Параскева Захарова
Отец ребёнка: Захар Карпов
Рождение ребёнка
23.08.1833
Сын: Василий Захаров
Отец ребёнка: Захар Карпов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Захар Карпов
Рождение ребёнка
21.07.1839
Дочь: Олимпиада Захарова
Отец ребёнка: Захар Карпов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пелагия Захарова
Отец ребёнка: Захар Карпов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Захаров
Отец ребёнка: Захар Карпов
Смерть
20.10.1844