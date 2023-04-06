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Евдокия Захарова

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1835

Дата смерти

21.02.1883

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Захар Карпов

Мать: Анна Ильина

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.10.1857

Муж: Корнилий Самуйлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1859

Дочь: Стефанида Корнилиева

Отец ребёнка: Корнилий Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1864

Дочь: Дария Корнилова

Отец ребёнка: Корнилий Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1871

Дочь: Евдокия Корнилиева

Отец ребёнка: Корнилий Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1877

Сын: Павел Корнилиев

Отец ребёнка: Корнилий Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.10.1878

Сын: Роман Корнилиев

Отец ребёнка: Корнилий Самуйлов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
21.02.1883
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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