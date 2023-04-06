Евдокия Захарова
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти21.02.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Захар Карпов
Мать: Анна Ильина
Бракосочетание
13.10.1857
Муж: Корнилий Самуйлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1859
Дочь: Стефанида Корнилиева
Отец ребёнка: Корнилий Самуйлов
Рождение ребёнка
07.03.1864
Дочь: Дария Корнилова
Отец ребёнка: Корнилий Самуйлов
Рождение ребёнка
25.06.1871
Дочь: Евдокия Корнилиева
Отец ребёнка: Корнилий Самуйлов
Рождение ребёнка
08.01.1877
Сын: Павел Корнилиев
Отец ребёнка: Корнилий Самуйлов
Рождение ребёнка
?.10.1878
Сын: Роман Корнилиев
Отец ребёнка: Корнилий Самуйлов
Смерть
21.02.1883