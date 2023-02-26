Феодосия Лукина
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1869
Отец: Майоров Лука Иванов
Мать: Елена Захарова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1886
Муж: Герасим Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1887
Дочь: Мария Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
Рождение ребёнка
1890
Сын: Иосиф Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1891
Дочь: Евфросиния Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1894
Сын: Корнилов Стефан Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1897
Сын: Пётр Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1899
Дочь: Наталия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1902
Сын: Павел Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
Рождение ребёнка
03.07.1904
Дочь: Марфа Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1906
Дочь: София Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Марфа Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
Рождение ребёнка
08.08.1908
Сын: Лаврентий Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно