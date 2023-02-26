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Феодосия Лукина

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Майоров Лука Иванов

Мать: Елена Захарова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1886

Муж: Герасим Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1887

Дочь: Мария Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Иосиф Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1891

Дочь: Евфросиния Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1894

Сын: Корнилов Стефан Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1897

Сын: Пётр Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1899

Дочь: Наталия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Павел Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1904

Дочь: Марфа Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1906

Дочь: София Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Марфа Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

Рождение ребёнка
08.08.1908

Сын: Лаврентий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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