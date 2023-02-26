Иосиф Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИосиф Герасимов

Иосиф Герасимов

Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Герасим Григорьев

Мать: Феодосия Лукина

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1913

Жена: Матрона Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close