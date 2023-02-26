Лаврентий Герасимов
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.08.1908
Дата смерти03.10.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1908
Отец: Герасим Григорьев
Мать: Феодосия Лукина
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.10.1909
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.