Корнилов Стефан Герасимович
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.05.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1894
Отец: Герасим Григорьев
Мать: Феодосия Лукина
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1916
рядовой 20-й пехотный Галицкий полк
Смерть
Неизвестно