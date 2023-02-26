Корнилов Стефан Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнилов Стефан Герасимович

Корнилов Стефан Герасимович

avatar

Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.05.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1894

Отец: Герасим Григорьев

Мать: Феодосия Лукина

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1916
рядовой 20-й пехотный Галицкий полк
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close