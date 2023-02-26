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Евфросиния Герасимова

Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.09.1891

Дата смерти

24.04.1910

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
21.09.1891

Отец: Герасим Григорьев

Мать: Феодосия Лукина

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.04.1910
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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