Наталия Герасимова
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.08.1899
Дата смерти17.04.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1899
Отец: Герасим Григорьев
Мать: Феодосия Лукина
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.04.1907
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.