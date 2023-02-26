Наталия Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Герасимова

Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.08.1899

Дата смерти

17.04.1907

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1899

Отец: Герасим Григорьев

Мать: Феодосия Лукина

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.04.1907
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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