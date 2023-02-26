Евдокия Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1831
Муж: Семён Кононов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мавра Семёнова
Отец ребёнка: Семён Кононов
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрона Семёнова
Отец ребёнка: Семён Кононов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно