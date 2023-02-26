Прохоров Григорий Прохоров
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения27.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1884
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
29.01.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906
Сын: Иван ст.
Мать ребёнка: Прохорова Пелагея Яковлева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.07.1907
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Прохорова Пелагея Яковлева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Военная служба
1908
рядовой 148-го пехотного Каспийского полка пулемётной команды
Рождение ребёнка
25.10.1911
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Прохорова Пелагея Яковлева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.08.1913
Сын: Прохоров Иоанн ст.
Мать ребёнка: Прохорова Пелагея Яковлева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
07.01.1915
Мать ребёнка: Прохорова Пелагея Яковлева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно