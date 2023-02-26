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Прохоров Григорий Прохоров

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

27.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1884

Отец: Прохоров Прохор Ананьев

Мать: Прохорова Параскева Иванова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
29.01.1906

Жена: Прохорова Пелагея Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Иван ст.

Мать ребёнка: Прохорова Пелагея Яковлева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
19.07.1907

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Прохорова Пелагея Яковлева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Военная служба
1908
рядовой 148-го пехотного Каспийского полка пулемётной команды
Рождение ребёнка
25.10.1911

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Прохорова Пелагея Яковлева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.08.1913

Сын: Прохоров Иоанн ст.

Мать ребёнка: Прохорова Пелагея Яковлева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
07.01.1915

Сын: Прохоров Иван Григорьев

Мать ребёнка: Прохорова Пелагея Яковлева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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