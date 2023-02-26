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Прохоров Иван Григорьев

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

07.01.1915

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

До 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915

Отец: Прохоров Григорий Прохоров

Мать: Прохорова Пелагея Яковлева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Военная служба
Неизвестно
21.06.1941 Подольский ГВК, Московская обл., г. Подольск
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: пропал без вести на войне
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