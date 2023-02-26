Прохоров Иван Григорьев
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения07.01.1915
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Военная служба
Неизвестно
21.06.1941 Подольский ГВК, Московская обл., г. Подольск
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: пропал без вести на войне