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Быкова (Прохорова) Мария Прохорова

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

25.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1882

Отец: Прохоров Прохор Ананьев

Мать: Прохорова Параскева Иванова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
30.01.1900

Муж: Быков Иван Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.11.1901

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Быков Иван Дмитриев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1904

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Быков Иван Дмитриев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.12.1905

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Быков Иван Дмитриев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Быков Иван Дмитриев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1910

Дочь: Ульяния Иоаннова

Отец ребёнка: Быков Иван Дмитриев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1912

Сын: Быков Валентин Иванович

Отец ребёнка: Быков Иван Дмитриев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.05.1912

Сын: Быков Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Быков Иван Дмитриев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1915

Сын: Быков Георгий Иванов

Отец ребёнка: Быков Иван Дмитриев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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