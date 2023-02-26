Быкова (Прохорова) Мария Прохорова
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения25.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
25.01.1882
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
30.01.1900
Муж: Быков Иван Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.11.1901
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Быков Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
15.01.1904
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Быков Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
22.12.1905
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Быков Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Быков Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
15.12.1910
Дочь: Ульяния Иоаннова
Отец ребёнка: Быков Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
17.05.1912
Отец ребёнка: Быков Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
?.05.1912
Сын: Быков Пётр Иоаннов
Отец ребёнка: Быков Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
25.05.1915
Сын: Быков Георгий Иванов
Отец ребёнка: Быков Иван Дмитриев
Смерть
Неизвестно