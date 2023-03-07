Быков Иван Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1900
Жена: Быкова Мария Прохорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.11.1901
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Быкова Мария Прохорова
Рождение ребёнка
15.01.1904
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Быкова Мария Прохорова
Рождение ребёнка
22.12.1905
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Быкова Мария Прохорова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Быкова Мария Прохорова
Рождение ребёнка
15.12.1910
Дочь: Ульяния Иоаннова
Мать ребёнка: Быкова Мария Прохорова
Рождение ребёнка
17.05.1912
Мать ребёнка: Быкова Мария Прохорова
Рождение ребёнка
?.05.1912
Сын: Быков Пётр Иоаннов
Мать ребёнка: Быкова Мария Прохорова
Рождение ребёнка
25.05.1915
Сын: Быков Георгий Иванов
Мать ребёнка: Быкова Мария Прохорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно