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Быков Иван Дмитриев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1900

Жена: Быкова Мария Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.11.1901

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Быкова Мария Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1904

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Быкова Мария Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.12.1905

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Быкова Мария Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Быкова Мария Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1910

Дочь: Ульяния Иоаннова

Мать ребёнка: Быкова Мария Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1912

Сын: Быков Валентин Иванович

Мать ребёнка: Быкова Мария Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.05.1912

Сын: Быков Пётр Иоаннов

Мать ребёнка: Быкова Мария Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1915

Сын: Быков Георгий Иванов

Мать ребёнка: Быкова Мария Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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