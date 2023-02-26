Лопатнёва Варвара Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти23.07.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1831
Отец ребёнка: Лопатнёв Ананий Гаврилов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
22.01.1834
Дочь: Мария Ананьева
Отец ребёнка: Лопатнёв Ананий Гаврилов
д.Малахи ( Лапутнево ) Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1836
Сын: Евмений Ананиев
Отец ребёнка: Лопатнёв Ананий Гаврилов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.01.1837
Дочь: Ксения Ананиева
Отец ребёнка: Лопатнёв Ананий Гаврилов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.10.1839
Дочь: Параскева Ананиева
Отец ребёнка: Лопатнёв Ананий Гаврилов
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1842
Отец ребёнка: Лопатнёв Ананий Гаврилов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.10.1845
Дочь: Анастасия 2-я
Отец ребёнка: Лопатнёв Ананий Гаврилов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.10.1845
Дочь: Анастасия 1-я
Отец ребёнка: Лопатнёв Ананий Гаврилов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
22.04.1849
Сын: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев
Отец ребёнка: Лопатнёв Ананий Гаврилов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
28.02.1852
Отец ребёнка: Лопатнёв Ананий Гаврилов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.09.1855
Дочь: Надежда Ананиева
Отец ребёнка: Лопатнёв Ананий Гаврилов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
23.07.1871
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..