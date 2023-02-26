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Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев

Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

22.04.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1849

Отец: Лопатнёв Ананий Гаврилов

Мать: Лопатнёва Варвара Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопутнева Домника Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Лопутнева Гликерия Косьмина

Рождение ребёнка
20.06.1874

Дочь: Лопутнева Ефросиния Григорьева

Мать ребёнка: Лопутнева Домника Анисимова

Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Лопутнев Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Лопутнева Домника Анисимова

Рождение ребёнка
20.05.1888

Сын: Лопутнев Константин Григорьев

Мать ребёнка: - Лопутнева Гликерия Косьмина

Рождение ребёнка
10.02.1890

Дочь: (Лопутнева) Марфа Григорьева

Мать ребёнка: - Лопутнева Гликерия Косьмина

Рождение ребёнка
10.06.1892

Дочь: (Лопутнева) Анна Григорьева

Мать ребёнка: - Лопутнева Гликерия Косьмина

Рождение ребёнка
26.05.1898

Дочь: (Лопутнова) Елена Григорьева

Мать ребёнка: - Лопутнева Гликерия Косьмина

Рождение ребёнка
24.12.1900

Сын: Лопутнёв Василий Григорьев

Мать ребёнка: - Лопутнева Гликерия Косьмина

Рождение ребёнка
02.11.1903

Дочь: (Лопутнева) Александра Григорьева

Мать ребёнка: - Лопутнева Гликерия Косьмина

Рождение ребёнка
05.05.1906

Сын: Лопутнев Иван Григорьев

Мать ребёнка: - Лопутнева Гликерия Косьмина

Смерть
Неизвестно

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