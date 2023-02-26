Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения22.04.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1849
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1874
Дочь: Лопутнева Ефросиния Григорьева
Мать ребёнка: Лопутнева Домника Анисимова
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Лопутнев Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Лопутнева Домника Анисимова
Рождение ребёнка
20.05.1888
Сын: Лопутнев Константин Григорьев
Мать ребёнка: - Лопутнева Гликерия Косьмина
Рождение ребёнка
10.02.1890
Дочь: (Лопутнева) Марфа Григорьева
Мать ребёнка: - Лопутнева Гликерия Косьмина
Рождение ребёнка
10.06.1892
Дочь: (Лопутнева) Анна Григорьева
Мать ребёнка: - Лопутнева Гликерия Косьмина
Рождение ребёнка
26.05.1898
Дочь: (Лопутнова) Елена Григорьева
Мать ребёнка: - Лопутнева Гликерия Косьмина
Рождение ребёнка
24.12.1900
Сын: Лопутнёв Василий Григорьев
Мать ребёнка: - Лопутнева Гликерия Косьмина
Рождение ребёнка
02.11.1903
Дочь: (Лопутнева) Александра Григорьева
Мать ребёнка: - Лопутнева Гликерия Косьмина
Рождение ребёнка
05.05.1906
Мать ребёнка: - Лопутнева Гликерия Косьмина
Смерть
Неизвестно