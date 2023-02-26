- Лопутнева Гликерия Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1888
Сын: Лопутнев Константин Григорьев
Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.02.1890
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.06.1892
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
26.05.1898
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.12.1900
Сын: Лопутнёв Василий Григорьев
Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
02.11.1903
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
05.05.1906
Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно