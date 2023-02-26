- Лопутнева Гликерия Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Лопутнева Гликерия Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1888

Сын: Лопутнев Константин Григорьев

Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.02.1890

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.06.1892

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
26.05.1898

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.12.1900

Сын: Лопутнёв Василий Григорьев

Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
02.11.1903

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
05.05.1906

Сын: Лопутнев Иван Григорьев

Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев

Смерть
Неизвестно
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