Лопутнева Домника Анисимова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения31.12.1849
Дата смерти08.08.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1849
Отец: Анисим Никитин
Мать: Фёкла (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1874
Дочь: Лопутнева Ефросиния Григорьева
Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Лопутнев Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.1886
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..