Лопутнева Домника Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопутнева Домника Анисимова

Лопутнева Домника Анисимова

avatar

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

31.12.1849

Дата смерти

08.08.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1849

Отец: Анисим Никитин

Мать: Фёкла (Андреева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1874

Дочь: Лопутнева Ефросиния Григорьева

Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Лопутнев Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопутнев Григорий (Георгий) Ананьев

Смерть
08.08.1886
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close