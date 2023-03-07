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Фёкла (Андреева)

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.10.1845

Муж: Анисим Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1848

Дочь: Васса Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1849

Дочь: Лопутнева Домника Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1852

Сын: Емельян Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1855

Сын: Столяров Стефан Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1858

Сын: Никифор Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Никитин

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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