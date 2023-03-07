Фёкла (Андреева)
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1845
Муж: Анисим Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1848
Дочь: Васса Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1849
Дочь: Лопутнева Домника Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1852
Сын: Емельян Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1855
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1858
Сын: Никифор Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Никитин
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно