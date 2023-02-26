Столяров Стефан Анисимов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.03.1855
Дата смерти24.02.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
20.03.1855
Отец: Анисим Никитин
Мать: Фёкла (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1873
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1874
Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1876
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1878
Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1881
Сын: Столяров Гавриил Стефанов
Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1882
Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1883
Дочь: Наталия Стефанова
Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1886
Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1887
Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1890
Дочь: Елена Стефанова
Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1894
Дочь: Агафия Стефанова
Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1897
Сын: Столяров Василий Стефанов
Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1907
Сын: Столяров Владимир Стефанов
Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова
Смерть
24.02.1915
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от разрыва сердца