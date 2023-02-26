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Столяров Стефан Анисимов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.03.1855

Дата смерти

24.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1855

Отец: Анисим Никитин

Мать: Фёкла (Андреева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1873

Жена: Столярова Екатерина Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1874

Сын: Столяров Максим Стефанов

Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1876

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1878

Сын: Столяров Иван Стефанов

Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1881

Сын: Столяров Гавриил Стефанов

Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1882

Сын: Столярова Пётр Стефанов

Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1883

Дочь: Наталия Стефанова

Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1886

Сын: Столяров Виктор Стефанов

Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1887

Сын: Столяров Филипп Стефанов

Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1890

Дочь: Елена Стефанова

Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1894

Дочь: Агафия Стефанова

Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1897

Сын: Столяров Василий Стефанов

Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1907

Сын: Столяров Владимир Стефанов

Мать ребёнка: Столярова Екатерина Трофимова

Смерть
24.02.1915
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от разрыва сердца
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