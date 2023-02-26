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Столяров Иван Стефанов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1878

Отец: Столяров Стефан Анисимов

Мать: Столярова Екатерина Трофимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1898

Жена: Столярова Ольга Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1900

Дочь: Христина Иванова

Мать ребёнка: Столярова Ольга Павлова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1903

Сын: Столяров Пётр Иванов

Мать ребёнка: Столярова Ольга Павлова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1906

Сын: Столяров Лаврентий Иванов

Мать ребёнка: Столярова Ольга Павлова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1909

Сын: Столяров Василий Иванов

Мать ребёнка: Столярова Ольга Павлова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1911

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Столярова Ольга Павлова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Столяров Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Столярова Ольга Павлова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1915

Сын: Столяров Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Столярова Ольга Павлова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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