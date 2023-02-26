Столяров Иван Стефанов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
11.11.1878
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1898
Жена: Столярова Ольга Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1900
Дочь: Христина Иванова
Мать ребёнка: Столярова Ольга Павлова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1903
Сын: Столяров Пётр Иванов
Мать ребёнка: Столярова Ольга Павлова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1906
Сын: Столяров Лаврентий Иванов
Мать ребёнка: Столярова Ольга Павлова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1909
Мать ребёнка: Столярова Ольга Павлова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1911
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Столярова Ольга Павлова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1913
Мать ребёнка: Столярова Ольга Павлова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1915
Мать ребёнка: Столярова Ольга Павлова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно