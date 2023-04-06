Столярова (Борунова) Екатерина Трофимова
Место рождения
Дата рождения07.11.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1855
Отец: Борунов Трофим Андреев
Бракосочетание
06.05.1873
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1874
Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1876
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1878
Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1881
Сын: Столяров Гавриил Стефанов
Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1882
Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1883
Дочь: Наталия Стефанова
Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1886
Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1887
Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1890
Дочь: Елена Стефанова
Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1894
Дочь: Агафия Стефанова
Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1897
Сын: Столяров Василий Стефанов
Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1907
Сын: Столяров Владимир Стефанов
Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов
Смерть
Неизвестно