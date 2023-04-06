Столярова (Борунова) Екатерина Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова (Борунова) Екатерина Трофимова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.11.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1855

Отец: Борунов Трофим Андреев

Мать: Борунова Дария Афанасьева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.05.1873

Муж: Столяров Стефан Анисимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1874

Сын: Столяров Максим Стефанов

Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1876

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1878

Сын: Столяров Иван Стефанов

Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1881

Сын: Столяров Гавриил Стефанов

Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1882

Сын: Столярова Пётр Стефанов

Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1883

Дочь: Наталия Стефанова

Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1886

Сын: Столяров Виктор Стефанов

Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1887

Сын: Столяров Филипп Стефанов

Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1890

Дочь: Елена Стефанова

Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1894

Дочь: Агафия Стефанова

Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1897

Сын: Столяров Василий Стефанов

Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1907

Сын: Столяров Владимир Стефанов

Отец ребёнка: Столяров Стефан Анисимов

Смерть
Неизвестно
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