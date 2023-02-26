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Столярова Пётр Стефанов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.06.1882

Дата смерти

28.08.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1882

Отец: Столяров Стефан Анисимов

Мать: Столярова Екатерина Трофимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.08.1882
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище
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