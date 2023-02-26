Столяров Филипп Стефанов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1887
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1909
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Столярова Параскева Давидова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1914
Дочь: Ольга Филиппова
Мать ребёнка: Столярова Параскева Давидова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно