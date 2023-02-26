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Столяров Филипп Стефанов

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1887

Отец: Столяров Стефан Анисимов

Мать: Столярова Екатерина Трофимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1908

Жена: Столярова Параскева Давидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1909

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Столярова Параскева Давидова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1914

Дочь: Ольга Филиппова

Мать ребёнка: Столярова Параскева Давидова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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