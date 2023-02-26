Столярова Параскева Давидова
Место рожденияд.Мамолки-Пустоши Усадной прихода с.Холма Духовщинского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
03.02.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1909
Дочь: (Столярова) Анна Филиппова
Отец ребёнка: Столяров Филипп Стефанов
Рождение ребёнка
11.07.1914
Дочь: (Столярова) Ольга Филиппова
Отец ребёнка: Столяров Филипп Стефанов
Смерть
Неизвестно