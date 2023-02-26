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Столярова Параскева Давидова

Место рождения

д.Мамолки-Пустоши Усадной прихода с.Холма Духовщинского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Столяров Филипп Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1909

Дочь: (Столярова) Анна Филиппова

Отец ребёнка: Столяров Филипп Стефанов

Рождение ребёнка
11.07.1914

Дочь: (Столярова) Ольга Филиппова

Отец ребёнка: Столяров Филипп Стефанов

Смерть
Неизвестно

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