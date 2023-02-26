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(Столярова) Мария Стефанова

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1876

Отец: Столяров Стефан Анисимов

Мать: Столярова Екатерина Трофимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.01.1896

Муж: Иван Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1899

Сын: Прохор Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1906

Сын: Андрей (Андриан) Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1908

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1911

Дочь: Ефросиния Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1912

Сын: Захарий Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1914

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1916

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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