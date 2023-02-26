(Столярова) Мария Стефанова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
14.07.1876
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.01.1896
Муж: Иван Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1899
Сын: Прохор Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1906
Отец ребёнка: Иван Ефимов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1908
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1911
Дочь: Ефросиния Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1912
Сын: Захарий Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1914
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1916
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно