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Александра Иванова

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.05.1916

Дата смерти

07.07.1916

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1916

Отец: Иван Ефимов

Мать: Мария Стефанова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.07.1916
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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