Александра Иванова
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.05.1916
Дата смерти07.07.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1916
Отец: Иван Ефимов
Мать: Мария Стефанова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.07.1916
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.