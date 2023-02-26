Андрей (Андриан) Иоаннов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.08.1906
Дата смерти01.10.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1906
Отец: Иван Ефимов
Мать: Мария Стефанова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.10.1907
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.