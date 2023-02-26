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Андрей (Андриан) Иоаннов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.08.1906

Дата смерти

01.10.1907

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1906

Отец: Иван Ефимов

Мать: Мария Стефанова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.10.1907
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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