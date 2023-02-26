Павел Иванов
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.06.1914
Дата смерти15.10.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1914
Отец: Иван Ефимов
Мать: Мария Стефанова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.10.1914
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины