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Павел Иванов

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.06.1914

Дата смерти

15.10.1914

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1914

Отец: Иван Ефимов

Мать: Мария Стефанова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.10.1914
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины
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