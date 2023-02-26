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Столяров Максим Стефанов

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1874

Отец: Столяров Стефан Анисимов

Мать: Столярова (Борунова) Екатерина Трофимова

Бракосочетание
30.01.1894

Жена: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1895

Дочь: (Столярова) Анна Максимова

Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина

Рождение ребёнка
20.09.1896

Сын: Столяров Сергей Максимов

Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина

Рождение ребёнка
13.07.1899

Сын: Столяров Василий Максимов

Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина

Рождение ребёнка
27.07.1902

Дочь: (Столярова) Улита Максимова

Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина

Рождение ребёнка
15.07.1905

Сын: Столяров Владимир Максимов

Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина

Рождение ребёнка
18.05.1907

Дочь: (Столярова) Александра Максчимова

Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина

Рождение ребёнка
25.03.1910

Дочь: (Столярова) Матрона Максимова

Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина

Рождение ребёнка
18.04.1911

Сын: Столяров Георгий Максимов

Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина

Рождение ребёнка
24.09.1916

Сын: Столяров Сергей Максимов

Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина

Смерть
Неизвестно

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