Столяров Максим Стефанов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1874
Бракосочетание
30.01.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1895
Дочь: (Столярова) Анна Максимова
Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина
Рождение ребёнка
20.09.1896
Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина
Рождение ребёнка
13.07.1899
Сын: Столяров Василий Максимов
Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина
Рождение ребёнка
27.07.1902
Дочь: (Столярова) Улита Максимова
Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина
Рождение ребёнка
15.07.1905
Сын: Столяров Владимир Максимов
Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина
Рождение ребёнка
18.05.1907
Дочь: (Столярова) Александра Максчимова
Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина
Рождение ребёнка
25.03.1910
Дочь: (Столярова) Матрона Максимова
Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина
Рождение ребёнка
18.04.1911
Сын: Столяров Георгий Максимов
Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина
Рождение ребёнка
24.09.1916
Мать ребёнка: Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина
Смерть
Неизвестно