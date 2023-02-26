(Столярова) Анна Максимова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.09.1895
Дата смерти24.12.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1895
Отец: Столяров Максим Стефанов
Мать: Столярова Татьяна Ильина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.12.1897
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.