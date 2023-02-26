(Столярова) Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Столярова) Анна Максимова

(Столярова) Анна Максимова

avatar

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.09.1895

Дата смерти

24.12.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1895

Отец: Столяров Максим Стефанов

Мать: Столярова Татьяна Ильина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.12.1897
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close