Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова (Бондарева) Татьяна Ильина

Место рождения

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

31.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1874

Отец: Бондарев Илья Исидоров

Мать: Бондарева Анна Михайлова

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1894

Муж: Столяров Максим Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1895

Дочь: (Столярова) Анна Максимова

Отец ребёнка: Столяров Максим Стефанов

Рождение ребёнка
20.09.1896

Сын: Столяров Сергей Максимов

Отец ребёнка: Столяров Максим Стефанов

Рождение ребёнка
13.07.1899

Сын: Столяров Василий Максимов

Отец ребёнка: Столяров Максим Стефанов

Рождение ребёнка
27.07.1902

Дочь: (Столярова) Улита Максимова

Отец ребёнка: Столяров Максим Стефанов

Рождение ребёнка
15.07.1905

Сын: Столяров Владимир Максимов

Отец ребёнка: Столяров Максим Стефанов

Рождение ребёнка
18.05.1907

Дочь: (Столярова) Александра Максчимова

Отец ребёнка: Столяров Максим Стефанов

Рождение ребёнка
25.03.1910

Дочь: (Столярова) Матрона Максимова

Отец ребёнка: Столяров Максим Стефанов

Рождение ребёнка
18.04.1911

Сын: Столяров Георгий Максимов

Отец ребёнка: Столяров Максим Стефанов

Рождение ребёнка
24.09.1916

Сын: Столяров Сергей Максимов

Отец ребёнка: Столяров Максим Стефанов

Смерть
Неизвестно

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