(Столярова) Матрона Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Столярова) Матрона Максимова

(Столярова) Матрона Максимова

avatar

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.03.1910

Дата смерти

16.05.1910

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1910

Отец: Столяров Максим Стефанов

Мать: Столярова Татьяна Ильина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.05.1910
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close