(Столярова) Матрона Максимова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.03.1910
Дата смерти16.05.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1910
Отец: Столяров Максим Стефанов
Мать: Столярова Татьяна Ильина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.05.1910
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.