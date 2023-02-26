Столяров Георгий Максимов
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.04.1911
Дата смерти10.05.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1911
Отец: Столяров Максим Стефанов
Мать: Столярова Татьяна Ильина
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.05.1913
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори