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Столяров Георгий Максимов

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.04.1911

Дата смерти

10.05.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1911

Отец: Столяров Максим Стефанов

Мать: Столярова Татьяна Ильина

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.05.1913
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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