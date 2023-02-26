Столярова (Глушакова) Ольга Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова (Глушакова) Ольга Павлова

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1882

Отец: Павел Семёнов

Мать: Вера Стефанова

Бракосочетание
11.10.1898

Муж: Столяров Иван Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1900

Дочь: (Столярова) Христина Иванова

Отец ребёнка: Столяров Иван Стефанов

Рождение ребёнка
11.09.1903

Сын: Столяров Пётр Иванов

Отец ребёнка: Столяров Иван Стефанов

Рождение ребёнка
27.01.1906

Сын: Столяров Лаврентий Иванов

Отец ребёнка: Столяров Иван Стефанов

Рождение ребёнка
24.02.1909

Сын: Столяров Василий Иванов

Отец ребёнка: Столяров Иван Стефанов

Рождение ребёнка
04.08.1911

Дочь: (Столярова) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Столяров Иван Стефанов

Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Столяров Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Столяров Иван Стефанов

Рождение ребёнка
24.10.1915

Сын: Столяров Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Столяров Иван Стефанов

Смерть
Неизвестно

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