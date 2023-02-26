Столярова (Глушакова) Ольга Павлова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1882
Отец: Павел Семёнов
Мать: Вера Стефанова
Бракосочетание
11.10.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1900
Дочь: (Столярова) Христина Иванова
Отец ребёнка: Столяров Иван Стефанов
Рождение ребёнка
11.09.1903
Сын: Столяров Пётр Иванов
Отец ребёнка: Столяров Иван Стефанов
Рождение ребёнка
27.01.1906
Сын: Столяров Лаврентий Иванов
Отец ребёнка: Столяров Иван Стефанов
Рождение ребёнка
24.02.1909
Отец ребёнка: Столяров Иван Стефанов
Рождение ребёнка
04.08.1911
Дочь: (Столярова) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Столяров Иван Стефанов
Рождение ребёнка
05.11.1913
Отец ребёнка: Столяров Иван Стефанов
Рождение ребёнка
24.10.1915
Отец ребёнка: Столяров Иван Стефанов
Смерть
Неизвестно