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Лопатнев Конон Ананьев

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

28.02.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1852

Отец: Лопатнёв Ананий Гаврилов

Мать: Лопатнёва Варвара Тимофеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
1874

Жена: Ольга Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1876

Дочь: Анна Кононова

Мать ребёнка: Ольга Андреева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
30.07.1879

Дочь: Марфа Кононова

Мать ребёнка: Ольга Андреева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.10.1881

Дочь: Параскева Кононова

Мать ребёнка: Ольга Андреева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.04.1884

Дочь: Анастасия Кононова

Мать ребёнка: Ольга Андреева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.06.1886

Сын: Иоанн Кононов

Мать ребёнка: Ольга Андреева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.07.1887

Дочь: Ольга Кононова

Мать ребёнка: Ольга Андреева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.03.1890

Дочь: Матрона Кононова

Мать ребёнка: Ольга Андреева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.04.1892

Сын: Фёдор Кононов

Мать ребёнка: Ольга Андреева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.09.1893

Сын: Илья Кононов

Мать ребёнка: Ольга Андреева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.05.1896

Сын: Александр Кононов

Мать ребёнка: Ольга Андреева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.08.1899

Дочь: Евдокия Кононова

Мать ребёнка: Ольга Андреева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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