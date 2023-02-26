Лопатнев Конон Ананьев
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения28.02.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
28.02.1852
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
1874
Жена: Ольга Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1876
Дочь: Анна Кононова
Мать ребёнка: Ольга Андреева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
30.07.1879
Дочь: Марфа Кононова
Мать ребёнка: Ольга Андреева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.10.1881
Дочь: Параскева Кононова
Мать ребёнка: Ольга Андреева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.04.1884
Дочь: Анастасия Кононова
Мать ребёнка: Ольга Андреева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.06.1886
Сын: Иоанн Кононов
Мать ребёнка: Ольга Андреева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.07.1887
Дочь: Ольга Кононова
Мать ребёнка: Ольга Андреева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.03.1890
Дочь: Матрона Кононова
Мать ребёнка: Ольга Андреева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.04.1892
Сын: Фёдор Кононов
Мать ребёнка: Ольга Андреева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.09.1893
Сын: Илья Кононов
Мать ребёнка: Ольга Андреева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.05.1896
Сын: Александр Кононов
Мать ребёнка: Ольга Андреева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.08.1899
Дочь: Евдокия Кононова
Мать ребёнка: Ольга Андреева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно