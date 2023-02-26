Анна Кононова
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения27.01.1876
Дата смерти25.01.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1876
Отец: Лопатнев Конон Ананьев
Мать: Ольга Андреева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
25.01.1878
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище