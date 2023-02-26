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Анна Кононова

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

27.01.1876

Дата смерти

25.01.1878

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1876

Отец: Лопатнев Конон Ананьев

Мать: Ольга Андреева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
25.01.1878
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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