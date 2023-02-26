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Ольга Андреева

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.05.1858

Дата смерти

11.09.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1874

Муж: Лопатнев Конон Ананьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1876

Дочь: Анна Кононова

Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
30.07.1879

Дочь: Марфа Кононова

Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.10.1881

Дочь: Параскева Кононова

Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.04.1884

Дочь: Анастасия Кононова

Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.06.1886

Сын: Иоанн Кононов

Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.07.1887

Дочь: Ольга Кононова

Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.03.1890

Дочь: Матрона Кононова

Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.04.1892

Сын: Фёдор Кононов

Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.09.1893

Сын: Илья Кононов

Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.05.1896

Сын: Александр Кононов

Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.08.1899

Дочь: Евдокия Кононова

Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
11.09.1916
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от натуральной
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