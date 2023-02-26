Ольга Андреева
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.05.1858
Дата смерти11.09.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.05.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1874
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1876
Дочь: Анна Кононова
Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
30.07.1879
Дочь: Марфа Кононова
Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.10.1881
Дочь: Параскева Кононова
Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.04.1884
Дочь: Анастасия Кононова
Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.06.1886
Сын: Иоанн Кононов
Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
09.07.1887
Дочь: Ольга Кононова
Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.03.1890
Дочь: Матрона Кононова
Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.04.1892
Сын: Фёдор Кононов
Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.09.1893
Сын: Илья Кононов
Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.05.1896
Сын: Александр Кононов
Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.08.1899
Дочь: Евдокия Кононова
Отец ребёнка: Лопатнев Конон Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
11.09.1916
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от натуральной