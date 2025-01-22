Анастасия Кононова 09.04.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анастасия Кононова

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

09.04.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1858 г.р.

Муж

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1884

Отец: Лопатнев Конон Ананьев

Мать: Ольга Андреева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
20.01.1903

Муж: Владимир Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно

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