Анастасия Кононова
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения09.04.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1884
Отец: Лопатнев Конон Ананьев
Мать: Ольга Андреева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
20.01.1903
Муж: Владимир Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно