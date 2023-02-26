Илья Кононов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения18.09.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.1893
Отец: Лопатнев Конон Ананьев
Мать: Ольга Андреева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
10.05.1913
Жена: Дария Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1914
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Дария Сергеева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно