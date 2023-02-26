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Илья Кононов

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

18.09.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1893

Отец: Лопатнев Конон Ананьев

Мать: Ольга Андреева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
10.05.1913

Жена: Дария Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1914

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Дария Сергеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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