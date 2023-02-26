(Лопатнёва) Мария Ананьева
Место рожденияд.Малахи ( Лапутнево ) Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения22.01.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1834
д.Малахи ( Лапутнево ) Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
15.10.1850
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Понасенко Аким Афанасиев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1859
Сын: Понасенков Василий (Ефимов)
Отец ребёнка: Понасенко Аким Афанасиев
д.Пустошь
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Понасенко Аким Афанасиев
Рождение ребёнка
1871
Сын: Понасенков Фёдор (Ефимов)
Отец ребёнка: Понасенко Аким Афанасиев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1873
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Понасенко Аким Афанасиев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1874
Сын: Иродион (Акимов)
Отец ребёнка: Понасенко Аким Афанасиев
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно