(Лопатнёва) Мария Ананьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лопатнёва) Мария Ананьева

(Лопатнёва) Мария Ананьева

avatar

Место рождения

д.Малахи ( Лапутнево ) Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

22.01.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1834

Отец: Лопатнёв Ананий Гаврилов

Мать: Лопатнёва Варвара Тимофеева

д.Малахи ( Лапутнево ) Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
15.10.1850

Муж: Понасенко Аким Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Понасенко Исаак Акимов

Отец ребёнка: Понасенко Аким Афанасиев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1859

Сын: Понасенков Василий (Ефимов)

Отец ребёнка: Понасенко Аким Афанасиев

д.Пустошь
Рождение ребёнка
1867

Сын: Понасенко Косьма Акимов

Отец ребёнка: Понасенко Аким Афанасиев

Рождение ребёнка
1871

Сын: Понасенков Фёдор (Ефимов)

Отец ребёнка: Понасенко Аким Афанасиев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1873

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Понасенко Аким Афанасиев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1874

Сын: Иродион (Акимов)

Отец ребёнка: Понасенко Аким Афанасиев

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close