Понасенков Фёдор (Ефимов)
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Понасенкова) Домника Фёдорова
Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова
Сын: Понасенков Андрей Фёдоров
Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова
Дочь: (Понасенкова) Устина Фёдорова
Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова
Дочь: (Понасенкова) Феодосия Фёдорова
Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова
Дочь: (Понасенкова) Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова
Сын: Понасенков Афанасий Фёдорович
Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова
Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова
Дочь: (Понасенкова) Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова
Сын: Понасенков Федор Федорович
Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова
Сын: Понасенков Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова
Дочь: (Понасенкова) Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова