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Понасенков Фёдор (Ефимов)

Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Понасенко Аким Афанасиев

Мать: (Лопатнёва) Мария Ананьева

Бракосочетание
14.01.1890

Жена: Понасенкова Екатерина Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Понасенкова) Домника Фёдорова

Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова

Рождение ребёнка
15.05.1892

Сын: Понасенков Андрей Фёдоров

Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова

Военная служба
1896
рядовой
Рождение ребёнка
29.09.1896

Дочь: (Понасенкова) Устина Фёдорова

Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Понасенкова) Феодосия Фёдорова

Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова

Рождение ребёнка
10.12.1899

Дочь: (Понасенкова) Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова

Рождение ребёнка
18.06.1904

Сын: Понасенков Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова

Рождение ребёнка
06.10.1906

Сын: Понасенков Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова

Рождение ребёнка
19.12.1908

Дочь: (Понасенкова) Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова

Рождение ребёнка
1909

Сын: Понасенков Федор Федорович

Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова

Рождение ребёнка
28.04.1912

Сын: Понасенков Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова

Рождение ребёнка
19.02.1914

Дочь: (Понасенкова) Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Понасенкова Екатерина Акимова

Смерть
Неизвестно

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