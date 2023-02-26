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Понасенко Аким Афанасиев

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Место рождения

д.Налишкина Старина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

31.12.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Афанасий

Мать: ?

д.Налишкина Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1850

Жена: Мария Ананьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Понасенко Исаак Акимов

Мать ребёнка: Мария Ананьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1859

Сын: Понасенков Василий (Ефимов)

Мать ребёнка: Мария Ананьева

д.Пустошь
Рождение ребёнка
1867

Сын: Понасенко Косьма Акимов

Мать ребёнка: Мария Ананьева

Рождение ребёнка
1871

Сын: Понасенков Фёдор (Ефимов)

Мать ребёнка: Мария Ананьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1873

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Мария Ананьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1874

Сын: Иродион (Акимов)

Мать ребёнка: Мария Ананьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.12.1882
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
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