Понасенко Аким Афанасиев
Место рожденияд.Налишкина Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1832
Дата смерти31.12.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.10.1850
Жена: Мария Ананьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Мария Ананьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1859
Сын: Понасенков Василий (Ефимов)
Мать ребёнка: Мария Ананьева
д.Пустошь
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Мария Ананьева
Рождение ребёнка
1871
Сын: Понасенков Фёдор (Ефимов)
Мать ребёнка: Мария Ананьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1873
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Мария Ананьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1874
Сын: Иродион (Акимов)
Мать ребёнка: Мария Ананьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.12.1882
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.