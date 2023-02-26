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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Акилина Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий
д.Налипкиной Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Алексей Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий
д.Нарышкина Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Афанасий
д.Налишкина Старина Поречского уезда Смоленской губ.