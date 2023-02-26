Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Акилина Афанасиева

Мать ребёнка: ?

д.Налипкиной Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Алексей Афанасиев

Мать ребёнка: ?

д.Нарышкина Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Понасенко Аким Афанасиев

Мать ребёнка: ?

д.Налишкина Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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