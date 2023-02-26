Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Акилина Афанасиева
Мать ребёнка: ?
д.Налипкиной Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Алексей Афанасиев
Мать ребёнка: ?
д.Нарышкина Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: ?
д.Налишкина Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно