Иродион (Акимов)
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.11.1874
Дата смерти23.01.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1874
Отец: Понасенко Аким Афанасиев
Мать: Мария Ананьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1900
Жена: Мария Илларионова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Понасенков Андрей Иродионов
Мать ребёнка: Мария Илларионова
Рождение ребёнка
15.07.1904
Дочь: Марина Иродионова
Мать ребёнка: Мария Илларионова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1907
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Мария Илларионова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1909
Сын: Илья Иродионов
Мать ребёнка: Мария Илларионова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1910
Дочь: Анна Иродионова
Мать ребёнка: Мария Илларионова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.01.1911
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа