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Иродион (Акимов)

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.11.1874

Дата смерти

23.01.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1874

Отец: Понасенко Аким Афанасиев

Мать: Мария Ананьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1900

Жена: Мария Илларионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Понасенков Андрей Иродионов

Мать ребёнка: Мария Илларионова

Рождение ребёнка
15.07.1904

Дочь: Марина Иродионова

Мать ребёнка: Мария Илларионова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1907

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Мария Илларионова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1909

Сын: Илья Иродионов

Мать ребёнка: Мария Илларионова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1910

Дочь: Анна Иродионова

Мать ребёнка: Мария Илларионова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.01.1911
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
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