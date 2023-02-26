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Марина Иродионова

Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.07.1904

Дата смерти

29.04.1905

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1904

Отец: Иродион (Акимов)

Мать: Мария Илларионова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.04.1905
д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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