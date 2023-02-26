Марина Иродионова
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.07.1904
Дата смерти29.04.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1904
Отец: Иродион (Акимов)
Мать: Мария Илларионова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.04.1905
д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.