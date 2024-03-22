Мария Илларионова
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1900
Муж: Иродион (Акимов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Понасенков Андрей Иродионов
Отец ребёнка: Иродион (Акимов)
Рождение ребёнка
15.07.1904
Дочь: Марина Иродионова
Отец ребёнка: Иродион (Акимов)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1907
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Иродион (Акимов)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1909
Сын: Илья Иродионов
Отец ребёнка: Иродион (Акимов)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1910
Дочь: Анна Иродионова
Отец ребёнка: Иродион (Акимов)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1912
Дочь: Мария (по крёстному)
д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1913
Дочь: Анна (по крёстному)
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван (по крёстному)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно