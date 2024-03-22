Мария Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Илларионова

Место рождения

Малиновка, Лоинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: ?

Мать: ?

Малиновка, Лоинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1900

Муж: Иродион (Акимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Понасенков Андрей Иродионов

Отец ребёнка: Иродион (Акимов)

Рождение ребёнка
15.07.1904

Дочь: Марина Иродионова

Отец ребёнка: Иродион (Акимов)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1907

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Иродион (Акимов)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1909

Сын: Илья Иродионов

Отец ребёнка: Иродион (Акимов)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1910

Дочь: Анна Иродионова

Отец ребёнка: Иродион (Акимов)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1912

Дочь: Мария (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1913

Дочь: Анна (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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