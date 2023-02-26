Анна (по крёстному)
Место рожденияд.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.06.1913
Дата смерти18.09.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1913
Отец: не указан
Мать: Мария Илларионова
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.09.1913
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.