Анна (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (по крёстному)

Место рождения

д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.06.1913

Дата смерти

18.09.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1913

Отец: не указан

Мать: Мария Илларионова

д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.09.1913
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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