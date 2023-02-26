Анна ст
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.12.1907
Дата смерти29.05.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1907
Отец: Иродион (Акимов)
Мать: Мария Илларионова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.05.1909
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.