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Анна ст

Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.12.1907

Дата смерти

29.05.1909

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1907

Отец: Иродион (Акимов)

Мать: Мария Илларионова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.05.1909
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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