Анна Иродионова
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.10.1910
Дата смерти20.01.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1910
Отец: Иродион (Акимов)
Мать: Мария Илларионова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.01.1911
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа